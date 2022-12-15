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Общество

Адресные посылки для мобилизованных принимают в Псковской области

16.12.2022 08:45|Псков

Адресные посылки для мобилизованных принимают в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников. 

«По моему поручению члены правительства Псковской области посещают соединения, в которых служат наши военнослужащие, добровольцы и мобилизованные. С собой они берут грузы необходимых вещей, перечень которых формируется и регулярно обновляется с учётом пожеланий командования частей. К слову, отправляем и адресные посылки от родных – пользуйтесь этой возможностью!» - призвал Михаил Ведерников. 

По его словам, в эти выходные партию гуманитарного груза со стройматериалами, печами, генераторами, бензо- и электроинструментом передали бойцам 76-й десантно-штурмовой дивизии, 2-й бригады спецназначения и 1009-го мотострелкового полка.

В том числе, непосредственно в зоне проведения спецоперации побывал заместитель губернатора Александр Серавин. «Он поговорил с военнослужащими, записал их просьбы, передал мне лично. Все оперативно решим. Ни одно обращение не останется без внимания», - заверил глава региона. 

Губернатор напомнил, что принять участие в сборе помощи может каждый – перевести средства на счёт ресурсного центра или принести вещи в пункты сбора. Они отмечены на карте.

Для того, чтобы отправить посылку, можно обращаться в центры «Мы вместе». 

Теги: #регион60 #правительство Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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