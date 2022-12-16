Общество

Названы необходимые на работе лекарства

В 43% компаний в Северо-Западном федеральном округе, включая Псковскую область, с пониманием относятся к просьбам сотрудников уйти пораньше из-за плохого самочувствия. Об этом говорят результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и интернет-аптеки «Сбер еаптека».

Еще 19% опрошенных отметили, что их отпускают только с условием дальнейшем отработки пропущенного времени. 29% работников говорят, что это зависит от ситуации, и иногда руководство не разрешает отпроситься по состоянию здоровья. 8% признались, что в их компании работников никогда не отпускают пораньше из-за плохого самочувствия.

Чаще всего во время работы у местных жителей возникает потребность в обезболивающих (58%) и это самый высокий показатель по стране. Ещё востребованы у трудящихся успокоительные лекарства (33%), а также капли для глаз (22%). Приходится пользоваться в рабочее время людям и препаратами от аллергии (15%). Кроме того, периодически во время работы требуются жаропонижающие (18%), антибактериальные (18%), противовоспалительные средства (12%), мази от растяжений и травм (8%), а также лекарства от тошноты и отравления (15%).

При этом все необходимое в аптечке на работе, по признанию респондентов, можно найти в трети случаев (31%). В 17% компаний работодатель обновляет аптечку один-два раза в месяц, еще в 14% - иногда, по напоминанию, в 12% это делают сами сотрудники. Еще 4% опрошенных сообщили, у них в аптечке на работе лежат просроченные лекарства, а 12% признались, что у них аптечки вообще нет.

Говоря о том, как работодатель заботится о здоровье сотрудников, 28% трудоустроенных респондентов рассказали, что у них есть ДМС, у 14% есть возможность брать дополнительные дни к отпуску. 16% могут взять выходной для прохождения диспансеризации. У 5% респондентов есть доступ к телемедицине, у 4% есть доступ к бесплатной психологической помощи. 14% респондентов сообщили, что компания предоставляет материальную помощь в критических для здоровья ситуациях.