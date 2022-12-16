Общество

Конференция о роли Конституции в государственно-правовом строительстве прошла в Пскове

Межвузовская научно-теоретическая конференция «Роль Конституции в государственно-правовом строительстве» состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В научном мероприятии, организатором которой выступила кафедра государственно-правовых дисциплин, приняли участие курсанты и студенты Псковского филиала академии, магистранты и студенты Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации им. Главного маршала авиации А. А. Новикова, Псковского агротехнического колледжа.

Собравшихся приветствовала заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Ольга Михайлова, которая отметила, что изучение основ конституционного строя является неотъемлемой частью образования для каждого гражданина страны. Руководитель регионального центра президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Мария Польская презентовала электронную коллекцию президентской библиотеки «Конституция – основной закон».

Работа конференции проходила по семи секциям: «История становления конституционализма в России», «Актуальные вопросы конституционного права в современном обществе», «Отечественный и зарубежный опыт обеспечения, защиты и восстановления конституционных прав и свобод человека», «Роль конституционно-правовых норм в обеспечении прав и свобод человека», «Обеспечение прав и законных интересов граждан в ходе исполнения уголовных наказаний», «Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний» и «Актуальные вопросы правового обеспечения исполнения наказаний в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

Курсанты и студенты выразили уверенность, что знания, полученные в ходе подготовки и участия в научном мероприятии, обязательно станут подспорьем в учебе и в дальнейшей служебной деятельности, добавили в вузе.