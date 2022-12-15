Общество

Угощения к новогоднему столу стали самым популярным подарком у россиян

Дарить подарки родным на ближайший Новый год планируют 78% опрошенных россиян, самый популярный подарок — угощения к новогоднему столу (45%). Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

Условное второе место занимают аксессуары для новогоднего настроения (26%). Третье, четвертое и пятое места делят подарки для разностороннего развития (книги, билеты на концерт и другое) (21%, чаще — молодежь до 35 лет: 27%), бытовая техника или электроника (20%, чаще — молодежь до 35 лет: 28%) и подарки для совместного досуга (настольные игры, билеты в кино, в совместную поездку и др.) (19%).

Деньги хотят подарить 15% респондентов, подарки для спорта и активного отдыха — 10%. Еще 10% опрошенных дали другие ответы, в том числе игрушки, подарки ручной работы и прочее.

Подарки для разностороннего развития и бытовая техника оказались более популярны у опрошенных в Северо-Западном округе (27% и 26% соответственно).

Среди тех, кто планирует дарить подарки родным, относительное большинство (69%) собираются потратить на них не более 10 тысяч рублей. Чем лучше материальное положение респондента, тем большую сумму он готов потратить на подарки: среди респондентов с низкими потребительскими возможностями свыше половины планируют потратить сумму до 5 тысяч (58%), а среди тех, у кого высокие возможности, более половины (53%) закладывают бюджет свыше 10 тысяч, в том числе треть (34%) — более 20 тысяч рублей.

Больше планируют потратить мужчины (если среди женщин 48% рассчитывают уместить расходы на подарки в бюджет до 5 тысяч рублей, а более 10 тысяч ожидают потратить 15%, то среди мужчин так отвечают 34% и 26% соответственно).