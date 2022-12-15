Общество

Судьбу новогодних утренников на фоне введения «дистанционки» обсуждают в Пскове

Вопрос о проведении новогодних утренников в школах Пскова в настоящее время прорабатывают представители управления образования администрации города, регионального управления Роспотребнадзора и областного комитета по образованию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев.

«Пока я не готов на эти вопросы ответить. Мы как раз сейчас эту тему обсуждаем с Роспотребнадзором и с комитетом по образованию, надо всё это сделать в соответствии с нормами и законом. Сейчас есть ряд вопросов, особенностей, которые мы хотим проработать, чтобы людей не вводить в заблуждение и сделать всё максимально комфортно и удобно», - сказал Геннадий Иойлев.

Он предположил, что официальная информация о судьбе новогодних утренников и организации дополнительных занятий в Пскове на период до конца 2022 года появится сегодня, 16 декабря, во второй половине дня.

Напомним, вчера, 15 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сообщил, что в школах города Пскова на неделе с 19 декабря начнётся дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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По состоянию на 12 декабря 53 класса в 16 школах Пскова закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ.