Общество

Гимназисты собрали корм для бездомных животных в Великих Луках

Ученики гимназии имени Софьи Ковалевской поддержали марафон добрых дел «Единой России» и собрали корм для бездомных животных в Великих Луках. Об этом в своём Тelegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Всегда радует, когда к благотворительным мероприятиям присоединяются дети. Гимназисты помогли пункту передержки животных в Веретье», – рассказал парламентарий.

Вместе с директором гимназии Татьяной Фомченковой и двумя шестиклассницами Никой Костровой и Лерой Соколовой они передали зооволонтеру Светлане Шатуновой помощь от «Единой России», фонда «Земляки» и гимназистов. Зоозащитница вместе с единомышленниками заботится о 82 бездомных собаках в Веретье.

На встрече договорились о запуске видеопроекта, в котором расскажут о питомцах приютов Великих Лук и Великолукского района.

«Это поможет быстрее найти любящую семью братьям нашим меньшим. Ника и Лера готовы включиться в проект. У них есть домашние любимцы, которые еще в недавнем прошлом были бездомными. Они очень хотят чтобы питомцы приюты обрели дом», – добавил депутат.

Александр Козловский поблагодарил каждого, кто поддержал марафон добрых дел. Сбор помощи продолжается.