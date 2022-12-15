Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко подробно поговорят о телевидении в Псковской области: об отличии телевидения от ТВ-продуктов и кинотеатра повторного фильма, о данных последних рейтингов телесмотрения и о заведомом провале попыток создать региональный телеканал. Также в программе прозвучит комментарий директора ГТРК «Псков» Натальи Юрченко о том, что нужно делать для получения ТЭФИ — главной телевизионной награды страны.

Напомним, «Прессинг» - это новый проект радиостанции «ПЛН FM», в котором ведущие «прессуют» региональные СМИ и медиапространство Псковской области. Программа выходит раз в две недели, по пятницам, чередуясь с «Хайпожорами».

Трансляция завершена.