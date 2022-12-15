Дед Мороз посетит «Максимус» и «Акваполис» в Пскове 18 декабря

Дед Мороз в ближайшие выходные посетит торговый центр «Максимус» и торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТЦ.
«В предстоящий уикенд у Деда Мороза и Снегурочки запланировано посещение двух крупных торговых центров Пскова», - сообщили в администрации ТЦ.
Первое событие состоится в воскресенье, 18 декабря, в 13.00 в торговом центре «Максимус». В программе:
Праздник состоится на площадке «Максимус в квадрате».
Далее Дед Мороз отправится в торгово-развлекательный комплекс «Акваполис». 18 декабря в 16.00 в центральном атриуме стартует новогоднее представление «Ёлки-Иголки».
Гостей ожидают:
Вход на все семейные праздники свободный.