Помочь с лекарственным обеспечением попросили жители деревни Глубокое Игоря Дитриха

Выездной приём провёл в деревне Глубокое Опочецкого района вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих – муниципалитет входит в границы избирательного округа депутата. По договорённости с главой волости, местом встречи с жителями стал фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в здании деревенской школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Пенсионерка Екатерина Караулова начала разговор со слов благодарности – после предыдущего обращения к Игорю Дитриху решился вопрос с выделением положенных 30 кубометров леса на ремонт деревенского дома. В этот раз жительница Глубокого рассказала о сложностях с получением льготных лекарств – часть препаратов, которые её мужу-инвалиду назначили кардиологи центра Алмазова в Санкт-Петербурге, в опочецкой аптеке не выдают.
«Рецепт на все бесплатные лекарства терапевт вовремя выписывает, приходим в аптеку, нас там встречают доброжелательно, но говорят: извините, такого лекарства у нас нет, или нет нужной дозировки», - рассказала Екатерина Караулова.
Вице-спикер связался с областным комитетом по здравоохранению и выяснил, что лекарство, о котором идёт речь, отсутствует в аптеке, поскольку для льготников закупается более современный препарат. Игорь Дитрих посоветовал супругу Екатерины Карауловой обратиться к лечащему врачу для корректировки назначений.
Тему лекарственного обеспечения поддержала фельдшер Татьяна Токолова. «Очень надо продажу лекарств у нас сделать. Людям, чтобы простой парацетамол жаропонижающий купить, нужно ехать в Опочку за 33 км», - привела пример медик.
Игорь Дитрих согласился – с просьбой организовать продажу жизненно важных препаратов в сельской местности обращаются жители всех без исключения районов области. По предложению депутатов областного Собрания в этом году в региональном бюджете предусмотрели 5 млн рублей на приобретение торгового оборудования первым тридцати ФАПам и лицензирование этой деятельности во всех медпунктах. Глубоковский ФАП сразу вошёл в число приоритетных, продажа медикаментов в нём должна была начаться ещё летом, но организационные сложности централизованной закупки лекарств затормозили реализацию решения.
Татьяна Токолова подтвердила, что онлайн-касса уже куплена, а лицензии у ФАПа до сих пор нет – медпункт получит разрешение после переезда из приспособленного помещения в новое модульное здание, строительство которого в Глубоком начнётся в следующем году.
В общей сложности на приём к депутату пришли около десяти местных жителей. Все обращения, так или иначе, были связаны с медицинскими вопросами. По признанию Игоря Дитриха, который долгие годы возглавлял хирургическое отделение областной клинической больницы, выезды в фельдшерско-акушерские пункты отделённых деревень являются очень важным форматом работы для депутатов, особенно имеющих отношение к здравоохранению. Вице-спикер добавил, что номер его личного телефона есть у заведующих всех ФАПов его округа.