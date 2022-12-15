Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» о «долгах» в счёте
Газ в быту
новое в недвижимости
борьба с наледью
Новая «Пчёлка» в Пскове
Новогодняя акция на Geely
Лайфхаки по зарплатной карте
Курс на 2023 ЛОНГРИД
проект бюджета Пскова
рост тарифов
лонгрид кушать подано
FAQ передача показаний
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Есть работа
Господин Рейтингомер
поддержка мобилизованных членов профсоюза
 
 
 
ещё Общество 15.12.2022 08:112 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 16.12.2022 12:580 Конференция о роли Конституции в государственно-правовом строительстве прошла в Пскове 16.12.2022 12:560 Псковские профсоюзы помогли работнику образования досрочно выйти на пенсию 16.12.2022 12:430 Туман и мороз до 14 градусов ожидаются в Псковской области 17 декабря 16.12.2022 12:370 Незаконную рекламу алкоголя выявили на фасаде кафе в Пскове 16.12.2022 12:350 «Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 14.12.2022 16:357 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 15.12.2022 17:273 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2022. Итоги проекта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Помочь с лекарственным обеспечением попросили жители деревни Глубокое Игоря Дитриха

16.12.2022 12:24|ПсковКомментариев: 0

Выездной приём провёл в деревне Глубокое Опочецкого района вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих – муниципалитет входит в границы избирательного округа депутата. По договорённости с главой волости, местом встречи с жителями стал фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в здании деревенской школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пенсионерка Екатерина Караулова начала разговор со слов благодарности – после предыдущего обращения к Игорю Дитриху решился вопрос с выделением положенных 30 кубометров леса на ремонт деревенского дома. В этот раз жительница Глубокого рассказала о сложностях с получением льготных  лекарств – часть препаратов, которые её мужу-инвалиду назначили кардиологи центра Алмазова в Санкт-Петербурге, в опочецкой аптеке не выдают.

«Рецепт на все бесплатные лекарства терапевт вовремя выписывает, приходим в аптеку, нас там встречают доброжелательно, но говорят: извините, такого лекарства у нас нет, или нет нужной дозировки», - рассказала Екатерина Караулова.

Вице-спикер связался с областным комитетом по здравоохранению и выяснил, что лекарство, о котором идёт речь, отсутствует в аптеке, поскольку для льготников закупается более современный препарат. Игорь Дитрих посоветовал супругу Екатерины Карауловой обратиться к лечащему врачу для корректировки назначений.

Тему лекарственного обеспечения поддержала фельдшер Татьяна Токолова. «Очень надо продажу лекарств у нас сделать. Людям, чтобы простой парацетамол жаропонижающий купить, нужно ехать в Опочку за 33 км», - привела пример медик.

Игорь Дитрих согласился – с просьбой организовать продажу жизненно важных препаратов в сельской местности обращаются жители всех без исключения районов области. По предложению депутатов областного Собрания в этом году в региональном бюджете предусмотрели 5 млн рублей на приобретение торгового оборудования первым тридцати ФАПам и лицензирование этой деятельности во всех медпунктах. Глубоковский ФАП сразу вошёл в число приоритетных, продажа медикаментов в нём должна была начаться ещё летом, но организационные сложности централизованной закупки лекарств затормозили реализацию решения.

«Не так давно было заседание согласительной комиссии по бюджету следующего года, депутаты снова поднимали этот вопрос. Комитет по здравоохранению пообещал, что к концу января 2023 года уже не в тридцати, а в шестидесяти ФАПах продажа лекарств, наконец, начнётся», - обнадёжил фельдшера Игорь Дитрих.

Татьяна Токолова подтвердила, что онлайн-касса уже куплена, а лицензии у ФАПа до сих пор нет – медпункт получит разрешение после переезда из приспособленного помещения в новое модульное здание, строительство которого в Глубоком начнётся в следующем году.

 

В общей сложности на приём к депутату пришли около десяти местных жителей. Все обращения, так или иначе, были связаны с медицинскими вопросами. По признанию Игоря Дитриха, который долгие годы возглавлял хирургическое отделение областной клинической больницы, выезды в фельдшерско-акушерские пункты отделённых деревень являются очень важным форматом работы для депутатов, особенно имеющих отношение к здравоохранению. Вице-спикер добавил, что номер его личного телефона есть у заведующих всех ФАПов его округа.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #ФАП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 260 человек
16.12.2022, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Арменом Мнацаканяном 16.12.2022, 12:580 Конференция о роли Конституции в государственно-правовом строительстве прошла в Пскове 16.12.2022, 12:570 Коммунальщики починили мусорный бак в Пскове скотчем. Фото 16.12.2022, 12:560 Псковские профсоюзы помогли работнику образования досрочно выйти на пенсию
16.12.2022, 12:550 В рубель: ИИС чего придумали! 16.12.2022, 12:430 Туман и мороз до 14 градусов ожидаются в Псковской области 17 декабря 16.12.2022, 12:370 Незаконную рекламу алкоголя выявили на фасаде кафе в Пскове 16.12.2022, 12:350 «Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала. ВИДЕО
16.12.2022, 12:320 Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих и слабовидящих прошел в Пскове 16.12.2022, 12:240 Помочь с лекарственным обеспечением попросили жители деревни Глубокое Игоря Дитриха 16.12.2022, 12:210 Угощения к новогоднему столу стали самым популярным подарком у россиян 16.12.2022, 12:160 «Чай втроем»: Армен Мнацаканян о Новом годе, самом «страшном» хулиганстве и жареной мойве
16.12.2022, 12:120 Дед Мороз посетит «Максимус» и «Акваполис» в Пскове 18 декабря 16.12.2022, 12:060 Гимназисты собрали корм для бездомных животных в Великих Луках 16.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 декабря 16.12.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»
16.12.2022, 12:000 Сбер заявил о двукратном увеличении спроса на семейную ипотеку в СЗФО 16.12.2022, 11:570 Эвакуатор и ГИБДД помогли дорожникам убрать снег на улице Западной в Пскове 16.12.2022, 11:500 Часики тикают 16.12.2022, 11:490 Острович приехал в Псков за наркотиками и попался полиции
16.12.2022, 11:460 Ввод жилья в эксплуатацию в Псковской области увеличился на 6% 16.12.2022, 11:440 Судьбу новогодних утренников на фоне введения «дистанционки» обсуждают в Пскове 16.12.2022, 11:430 Участок дороги Подсевы - Славковичи отремонтируют в Порховском районе 16.12.2022, 11:180 «Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала
16.12.2022, 11:141 Заслуженный учитель России Иван Моисеев скончался в Пскове 16.12.2022, 11:120 «Добрячить» вместе: как псковские волонтеры помогают особенным детям 16.12.2022, 10:580 Расширенное заседание промышленников, предпринимателей и машиностроителей проходит в Пскове 16.12.2022, 10:530 Каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных – ВЦИОМ
16.12.2022, 10:400 Сотрудники требуются Псковскому областному центру психиатрии и наркологии 16.12.2022, 10:311 Штраф заплатит дальнобойщик-иностранец за убийство по неосторожности в Себеже 16.12.2022, 10:301 Дача Деда Мороза откроется в Пскове 17 декабря 16.12.2022, 10:140 Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания в Пскове − исследование
16.12.2022, 10:010 Около 300 тысяч человек гостили в отелях Псковской области в этом году 16.12.2022, 09:500 Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива 16.12.2022, 09:401 Газопровод построили в пыталовском посёлке Белорусский 16.12.2022, 09:324 Прибавочная стоимость врача
16.12.2022, 09:280 ДТП произошло на перекрёстке улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове 16.12.2022, 09:230 Диетолог назвала продукт для повышения выносливости 16.12.2022, 09:122 Использование пиратских программ попросили разрешить в России 16.12.2022, 09:000 На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают псковичей
16.12.2022, 08:510 Учебно-методические сборы прошли в псковском УФСИН 16.12.2022, 08:450 Адресные посылки для мобилизованных принимают в Псковской области 16.12.2022, 08:410 Добывать дельфинов в культурно-просветительских целях хотят запретить 16.12.2022, 08:250 Жилой дом сгорел в псковской деревне из-за неисправной электропроводки
16.12.2022, 08:240 «Это некая жесть»: пскович усомнился в безопасности крыльца городского кафе 16.12.2022, 08:070 На перегруженность отчетностью жалуются почти 60% российских учителей 16.12.2022, 07:500 Исторические фундаменты Лазаревского храма укрепляют в Печорах 16.12.2022, 07:330 Дни неудачника и покорения вершин отмечают 16 декабря
16.12.2022, 07:160 Жители микрорайона Овсище начали готовить основание для заливки катка 16.12.2022, 06:590 Новых автомобилей иностранных брендов в России осталось на месяц продаж 15.12.2022, 22:360 Дистанционное обучение введут в школах Пскова 15.12.2022, 22:000 Сотрудники псковского УФСИН поучаствовали в акции «Стань Дедом Морозом»
15.12.2022, 21:410 Обращения псковичей в ПФР в 2022 году почти в 90% случаев поступали электронно 15.12.2022, 21:230 Уровень заболеваемости гриппом растёт в России — Роспотребнадзор 15.12.2022, 21:171 Псковские единороссы присоединились к акции «Ёлка желаний» 15.12.2022, 21:100 Три человека получили травмы в результате ДТП в Плюсском районе
15.12.2022, 20:590 Михаил Ведерников: Ремонта школ нужно добиваться через федеральные программы 15.12.2022, 20:450 Новогодние инсталляции установили в Детском парке в Пскове. ФОТО 15.12.2022, 20:360 Пьяный мужчина ограбил магазин в Стругокрасненском районе 15.12.2022, 20:180 Губернатор о подземном переходе в Великих Луках: Всё нужно довести до ума
15.12.2022, 20:050 Уролог заявил о связи употребления шоколада с образованием камней в почках 15.12.2022, 20:032 Троицкий мост в Пскове планируют открыть 28 декабря 15.12.2022, 19:460 Михаил Ведерников оценил необходимость укреплять границы области со странами-членами НАТО 15.12.2022, 19:450 Мужчину в куртке с красными манжетами продолжают искать в Великих Луках
15.12.2022, 19:330 Финансирование содержания автовокзалов из бюджета Псковской области сократят до 7 млн рублей 15.12.2022, 19:161 Псковские астрономы-любители тестируют новое оборудование 15.12.2022, 19:110 87% вопросов удалось решить по итогам прошлой прямой линии с Михаилом Ведерниковым 15.12.2022, 18:560 Полистовский заповедник проводит занятия для детей в Псковской области
15.12.2022, 18:370 Великолукская детская больница отметила 75-летие 15.12.2022, 18:180 Названа дата открытия новогодней ярмарки в центре Пскова 15.12.2022, 18:150 Ввоз почти 20 тонн солода запретили на границе в Псковской области 15.12.2022, 18:000 Псковичей приглашают познакомиться с традициями празднования Нового года в Советском Союзе
15.12.2022, 17:530 Несовершеннолетнего великолучанина заподозрили в незаконном обороте наркотиков 15.12.2022, 17:531 Время непубличных 15.12.2022, 17:510 Что нужно учесть при покупке пиротехники, рассказали псковичам в МЧС 15.12.2022, 17:460 Кого в этом году пригласят на «Губернаторскую ёлку», рассказала Ольга Евстигнеева
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru