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Псковичке с двойным переломом ноги в травмпункте диагностировали ушиб

Женщине с двойным переломом ноги в травмпункте Пскова диагностировали ушиб. Об том псковичка сообщила на сайте губернатора Псковской области.

«10 октября приехала в травмпункт города Пскова в областной больнице с болью в голеностопе и стопе и отёком ноги. Меня приняла медсестра травмпункта и направила на рентген. Принял врач А. С. Худяков. Изучив снимок, он сделал и написал заключение – ушиб левого голеностопного сустава без острой патологии», - рассказала женщина.

Со временем, несмотря на приём нестероидных противовоспалительных средств, продолжила она, состояние ухудшалось.

«Я вынуждена была обратиться в платную клинику, где мне платно сделали компьютерную томографию – результат привёл меня в шок – двойной перелом! Документ имеется», - заключила свой рассказ автор жалобы.

На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она отметила, что комитет направил письмо в филиал АО «МАКС-М» в городе Пскове с просьбой провести экспертизу качества медицинской помощи, оказанной женщине в областной больнице. На данный момент экспертиза завершена. С её результатами псковичке предложили ознакомиться в страховой компании на улице Розы Люксембург, 12.

Ранее сообщалось, что пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа.

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Марина Гаращенко заявляла, что по данному факту проведут дополнительную проверку.