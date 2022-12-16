Общество

Диетолог раскрыла опасность популярного новогоднего салата

Кому стоит отказаться от традиционного новогоднего салата «Селёдка под шубой», объяснила диетолог Антонина Саволюк.

Польза салата заключается в селёдке, поскольку рыба является источником Омега-3 и селена, которые уменьшают риск возникновения проблем с сердцем. Овощи богаты клетчаткой, помогающей пищеварению. Картофель, сваренный в мундире, содержит витамины группы В, пишет RuNews24.

Однако от салата лучше отказаться людям с проблемами с пищеварительным трактом, объяснила диетолог. «Поймите: селёдка - это жир, белок и много соли, яйца - это животный белок, майонез - это много соли, много жира, дополнительные углеводы», - сказала она.

Варёные овощи являются простым углеводом, который может вызвать скачок сахара. Людям с сахарным диабетом нельзя провоцировать повышение сахара, а избыток соли в салате может негативно сказать на почках, пояснила диетолог.

Также она напомнила, что любое блюдо можно попробовать, главное – соблюдать норму. Столовая ложка любимой еды даст возможность насладиться вкусом, но не нанесет вред здоровью.