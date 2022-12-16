Общество

Пушкиногорскую школу включат в федеральную программу модернизации

Пушкиногорский район посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки сегодня, 16 декабря. В этом муниципальном образовании особое внимание главы региона было приковано к учреждениям системы образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сначала Михаил Ведерников посетил Пушкиногорскую среднюю общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина, чтобы проконтролировать выполнение ранее данных поручений относительно ее ремонта.

На протяжении трех последних лет здесь была капитально отремонтирована кровля, заменены окна и отремонтированы санузлы, часть учебных классов, а также фасад здания. «Школа преобразилась. Мы забыли о протечках крыши. Рады и дети, и педагоги», — заметила директор школы Оксана Филиппова.

Глава региона осмотрел отремонтированные посещения и положительно оценил качество проведенных работ. «Молодцы! Хорошо! Здесь действительно созданы комфортные условия для учебы», — заметил Михаил Ведерников.

Директор Пушкиногорской школы поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку и выразила надежду, что работы по модернизации образовательного учреждения будут продолжены. Необходимо привести в порядок некоторые классы, обновить систему освещения и отопления с установкой нового теплоузла, отремонтировать лестничные проемы, потолки, стены и полы.

Как рассказал Михаил Ведерников, эти работы планируется сделать за счет участия региона в масштабной федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». «Документация готова?» — уточнил глава региона. Оксана Филиппова ответила утвердительно, добавив, что уже проведена итоговая экспертиза.

Рядом со школой в рамках программы «Газпром — детям» в этом году построили современный стадион. Здесь есть несколько функциональных зон для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бега, прыжков. Директор школы сообщила, что работы по возведению спортивного объекта проведены качественно, без претензий.

В Пушкиногорской средней школе обучается почти 735 детей со всего района, 250 человек на подвозе.