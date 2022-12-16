Общество

Капитальный ремонт в Пушкиногорской школе-интернате завершат до конца года

Ход работ по капитальному ремонту Пушкиногорской санаторной школы-интерната в рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район в пятницу, 16 декабря, проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В этом году образовательное учреждение стало участником федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор прошел по помещениям, где капитальный ремонт завершен или близится к завершению. В здании заменили системы отопления и электроснабжения, окна и двери, произвели монтаж видеонаблюдения, автоматической системы пожарной сигнализации и произвели подключение к сети Интернет. Выполнен практически полный комплекс ремонтных работ, на следующей неделе они будут завершены. На капитальный ремонт школы-интерната было направлено более 75 млн рублей.

«В рамках ремонта закупается и компьютерная техника. Поэтому не только обновим помещения, но и обставим их. Здесь будет очень комфортно. Кстати, цветовые решения стен выбирали родители и дети», — заметила руководитель учреждения Елена Кипнес.

«Хорошо, когда все — и школьники, и родители — вовлечены в процесс», — отметил Михаил Ведерников.

Проведенный ремонт позволил серьезно обновить помещения школы-интерната и стал продолжением работ, которые в соседнем корпусе были проведены ранее. В 2020 году там также заменили системы отопления и электроснабжения, отремонтировали напольное покрытие, поменяли двери и окна.

Пользуясь случаем, директор школы-интерната Елена Кипнес обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в реконструкции школьного стадиона и беговых дорожек. Михаил Ведерников дал поручение комитету по образованию Псковской области проработать вопрос, в том числе через участие в профильных программах.

Пушкиногорская санаторная школа-интернат направлена на оздоровление детей, перенесших туберкулез или принадлежащих группе повышенного риска заболевания туберкулезом. Сейчас в учреждении обучается более 80 ребят.