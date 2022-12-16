Общество

Факт зарастания железнодорожных переездов кустами выявили в Псковской области

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

«Установлено, что на железнодорожных переездах не убраны кустарники, покрытие проезжей части имеет выбоины. Дорожные знаки повреждены, имеют посторонние надписи. Световозвращательные элементы на сигнальных столбиках отсутствуют», - рассказали в ведомстве.

Транспортный прокурор внёс представление начальнику дистанции пути. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.