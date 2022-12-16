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Общество

Псковичей призвали помнить о пожарной безопасности в период новогодних каникул

16.12.2022 17:27|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МЧС призвали пковичей соблюдать правила пожарной безопасности в период новогодних праздников. Рекомендации разместили на официальном сайте регионального управления ведомства.

В период новогодних и рождественских праздников наиболее частыми причинами возникновения пожара становятся: нарушение правил использования пиротехнических изделий; использование не сертифицированных елочных гирлянд; неосторожное обращение с источниками открытого огня; курение в состоянии алкогольного опьянения, отметили сотрудники МЧС.

В ведомстве посоветовали:

  • проводить с детьми и подростками разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасности, чаще напоминать детям об опасности игры с огнем; 
  • хранить спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте; 
  • пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки; 
  • приобретать газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;
  • обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами; 
  • соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей; 
  • уходя из дома, убедиться, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены;
  • следить за печами и дымоходами; своевременно чистить и ремонтировать; белить и заделывать трещины на печи сразу, как только они появляются, 
  • перед топкой печи должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр; 
  • электрические гирлянды и иллюминация должны иметь сертификаты соответствия; 
  • при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и других) иллюминация или гирлянды немедленно обесточиваются; 
  • не приобретать пиротехнические изделия, не имеющие сертификатов качества и инструкции по применению на русском языке; 
  • запускать фейерверки и пиротехнические изделия на улице на безопасном расстоянии от строений; соблюдать меры предосторожности при их запуске во избежание получения травм и ожогов, а также попадания горящих частей пиротехнических изделий на сгораемые поверхности;
  • новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования; 
  • не использовать свечи с воспламеняющимися декоративными элементами.

За нарушение требований в области пожарной безопасности предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В случае возникновения пожара звонить по телефону 01, 101, 112.

Теги: #Новый год #ГУ МЧС России по Псковской области #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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