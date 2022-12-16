Псковичей призвали помнить о пожарной безопасности в период новогодних каникул

Сотрудники МЧС призвали пковичей соблюдать правила пожарной безопасности в период новогодних праздников. Рекомендации разместили на официальном сайте регионального управления ведомства.
В период новогодних и рождественских праздников наиболее частыми причинами возникновения пожара становятся: нарушение правил использования пиротехнических изделий; использование не сертифицированных елочных гирлянд; неосторожное обращение с источниками открытого огня; курение в состоянии алкогольного опьянения, отметили сотрудники МЧС.
В ведомстве посоветовали:
- проводить с детьми и подростками разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасности, чаще напоминать детям об опасности игры с огнем;
- хранить спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте;
- пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки;
- приобретать газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;
- обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами;
- соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей;
- уходя из дома, убедиться, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены;
- следить за печами и дымоходами; своевременно чистить и ремонтировать; белить и заделывать трещины на печи сразу, как только они появляются,
- перед топкой печи должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- электрические гирлянды и иллюминация должны иметь сертификаты соответствия;
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и других) иллюминация или гирлянды немедленно обесточиваются;
- не приобретать пиротехнические изделия, не имеющие сертификатов качества и инструкции по применению на русском языке;
- запускать фейерверки и пиротехнические изделия на улице на безопасном расстоянии от строений; соблюдать меры предосторожности при их запуске во избежание получения травм и ожогов, а также попадания горящих частей пиротехнических изделий на сгораемые поверхности;
- новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования;
- не использовать свечи с воспламеняющимися декоративными элементами.
За нарушение требований в области пожарной безопасности предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В случае возникновения пожара звонить по телефону 01, 101, 112.