Общество

Особенные всадники

В Пскове проживает немало людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей. Для них целая проблема найти спортивный кружок с инклюзивными условиями. В областном центре активисты придумали спортивно-оздоровительный марафон «На коне». Проект предполагает активное вовлечение детей, подростков и взрослых в круглогодичные регулярные занятия верховой ездой, создание эффективной среды для развития конного спорта, иппотерапии и адаптивного спорта для людей с ОВЗ. А реализовать идею помог Фонд президентских грантов.

Фото: Кристина Соловьева / КСК «Родина»

Мы поговорили с одним из руководителей социального проекта, тренером СШОР «Надежда», инструктором иппотерапии Кристиной Соловьевой и узнали, сколько людей занимается в клубе, что дает общение с лошадьми, и как инклюзивные занятия мотивируют детей с особенностями. Подробности в материале «МК в Пскове» >>>