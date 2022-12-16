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UnionEU.com - что за компания? Отзывы клиентов UnionEU

UnionEU – компания, которая специализируется на оказании профессиональной юридической помощи в процессе получения гражданства стран ЕС. Она не просто проводит консультации или помогает с оформление документов, сотрудники проводят комплексный анализ, рассматривают случай каждого иммигранта в индивидуальном порядке (от чего и столько положительных отзывов) и помогают выбрать идеальный вариант для миграции и получения ID-карты конкретной страны.

Компания работает официально, не выходя за рамки правового поля и законодательства. Кроме того, данные каждого клиента находятся в сохранности и конфиденциальности.

Отзывы в сети:

По отзывам о UnionEU можно понять, что юристы успешно работают уже давно.

Обзор UnionEU и услуг

В услуги UnionEU входит полноценная поддержка при оформлении документов ЕС - от сбора необходимых свидетельств в государственных архивах, до приобретения ID карты страны. Процедура, которую юристы выделяют среди других, как самую выгодную - репатриация. Согласно данным юристов, ею могут воспользоваться почти все граждане СНГ.

Программа репатриации – программа возвращения иммигранта на родину, другими словами – восстановление гражданства.

Компания оказывает услуги на удаленной основе, в том числе. Это значит, что клиент может связаться с сотрудниками и пройти весь процесс, находясь в дали от офисов UnionEU.

Сотрудники UnionEU берут на себя обязанности за:

полное сопровождение репатрианта в процессе сбора и оформления документов;

заполняют и подают документы в государственные учреждения;

подбирают индивидуальное иммиграционное решение для каждого клиента.

Какие есть еще варианты иммиграции в ЕС?

Помимо репатриации есть еще ряд возможных вариантов оформить гражданство ЕС. Но учитывая плюсы программы, временные затраты и результат, репатриация является наиболее выгодной для большинства граждан СНГ. Она в разы надежнее, быстрее и требует меньше документальных издержек. Помимо нее, люди могут попытаться уехать в ЕС и подать заявление на гражданство следующими путями:

обучение в ВУЗах Европы (натурализация);

бизнес иммиграция;

волонтерские программы и деятельность;

инвестиции в разные проекты, покупка недвижимости;

иммиграция и гражданство на основания воссоединения семьи (упрощенная натурализация).

Каждый из вариантов имеет ряд особенностей и издержек, поэтому юристы подбирают индивидуальный план для каждого в соответствии с его целями.

Выводы из отзывов и обзора

UnionEU уже не первый год работает на рынке миграционных услуг. За это время она смогла помочь тысячам людей начать новую жизнь по программе репатриации в странах Европейского Союза (множество хороших отзывов тому подтверждения)

Компания зарекомендовала себя, исключительно, как надежный партнер, который делает все, чтобы репатриант мог переехать в другую страну без особых усилий и в максимально быстрые сроки.

Еще один обзор Unioneu c отзывами.

Источник: UnionEU.com