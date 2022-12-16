Общество

Поезд Деда Мороза не станет останавливаться на платформе станции в Дно

Поезд Деда Мороза не станет останавливаться на платформе станции в Дно 29 декабря. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Сегодня в мой адрес поступило письмо от компании ОАО "РЖД", в котором сообщается, что по техническим и технологическим причинам остановки поезда Деда Мороза 29 декабря на железнодорожной станции Дно не будет», – пояснил глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза прибудет на платформу станции, но его посещение не было предусмотрено.

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«Конечно, эта новость совсем не радостная, но я призываю не огорчаться по этому поводу. Новый год - такой праздник, который ничто не должно омрачать. Будем надеяться, что в следующем году реализация этого федерального проекта будет более удачной», – добавил Михаил Шауркин.