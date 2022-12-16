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Общество

Врач перечислила бесполезные способы лечения ОРВИ

16.12.2022 22:05|ПсковКомментариев: 2

Ингаляции над кастрюлей с картошкой и растирания жиром вредны при ОРВИ, предупредила терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислила бесполезные способы лечения.

«Как говорится среди врачей: "Простуда, если ее лечить, проходит через семь дней, а если не лечить — через неделю". Но многие, услышав диагноз ОРВИ, требуют назначения серьезных препаратов или того хуже — начинают заниматься самолечением», — рассказала Георгиева. Она добавила, что антибиотики — излюбленное лекарство, которое некоторые больные начинают бесконтрольно принимать, увидев на термометре субфебриальную температуру. Некоторые врачи также ошибочно назначают антибиотики при затяжном кашле, даже если нет подтверждений бактериальной инфекции.

Назначение антибиотиков при ОРВИ не только бесполезно, но и опасно. Прием антибиотиков на течение вирусной инфекции никак не повлияет, а вот аллергическую реакцию или резистентность может запросто вызвать, пояснила врач. Она посетовала, что до сих пор сохраняют популярность народные методы лечения. По ее словам, при ОРВИ бесполезно дышать паром над картошкой, парить ноги или растирать грудь барсучьим жиром. В некоторых случаях это может быть даже вредным. Например, попытки дышать раскаленным паром могут привести к ожогу слизистых рта и глаз.

«Парить ноги и накладывать горчичники при ОРВИ бесполезно, но эти процедуры могут привести к ожогам кожи. То же самое можно сказать и про растирание различными жирами (козьим, барсучьим). Кроме дискомфорта от жирной пленки на коже и неприятного запаха, это ничего не даст», - считает терапевт.

Как отмечает «Лента.ру», БАДы специалист также считает бесполезными. По ее словам, на течение болезни они не влияют, но при этом могут спровоцировать токсический гепатит.

«Не нужно съедать целый лимон или пачку аскорбинки за раз, — советует терапевт. — Ничего, кроме аллергической реакции, вы не получите. Большое количество теплого питья, симптоматическая терапия, соблюдение режима труда и отдыха, хороший сон — это залог правильного и быстрого избавления от ОРВИ».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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