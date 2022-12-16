Общество

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собрали судебные приставы из Пскова

В Псковской области колонна грузовиков с гуманитарной помощью готовится к выезду в Донбасс. На этот раз в оказании гуманитарной помощи приняли участие сотрудники УФССП России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении УФССП по региону, на собственные средства сотрудники ведомства приобрели продукты и товары первой необходимости для жителей Луганской и Донецкой республик.

«Чтобы помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию были закуплены продукты питания: вода, крупы, консервы, чай, кофе, крупы и прочие продукты длительного хранения. Переданы детские вещи, теплые вещи для взрослых. Также закуплены и собраны жизненно необходимые и важнейшие медикаменты.

Собрано 20 коробок гуманитарного груза общим весом свыше 350 кг сотрудниками службы были доставлены в пункт приема гуманитарной помощи - региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

Сотрудники ведомства понимают, что если пришла беда, то она общая, одна на всех. Сейчас жители Луганской и Донецкой республик особенно нуждаются в нашей поддержке, и мы намерены продолжить эту помощь и дальше.

Ранее сотрудники УФССП России по Псковской области уже неоднократно принимали участие в общероссийской акции "Всё для Победы"», - отметили в ведомстве.