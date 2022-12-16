Общество

Названы лучшие месяцы для максимальных отпускных в 2023 году

Чтобы получить больше отпускных в 2023 году, нужно планировать отпуск на март, август или октябрь. Об этом сообщила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская.

Ежегодный отпуск рассчитывается стандартно, из года в год, исходя из среднего дневного заработка работника. Расчетный период для исчисления среднего заработка - 12 календарных месяцев. В связи с этим дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни.

«Также стоит учесть, что, если за период в 12 месяцев вы были на больничном, в командировке, то это приведет к "удешевлению" отпускных дней», - цитирует юриста агентство «Прайм».

Поэтому если исходить из денежной выгоды, то в отпуск нужно идти в те месяцы, в которых будет больше всего рабочих дней. В 2023 году - это март (22 дня), август (23 дня), октябрь (22 дня).

Если стоит цель в увеличении количества дней отпуска, то эксперт советует внимательно изучить, на какие дни оформляется отпуск: праздничные дни в его период не входят. В таких случаях время отпуска продлевается на количество праздничных дней, поясняет Краснянская.

«Если в локально-нормативных актах компании не регламентированы внутренние правила оформления отпуска, можно оформить его с любого дня недели и на любое количество дней. Правда, согласно трудовому законодательству, одна из частей отпуска в году должна быть 14 дней», - подытожила юрист.