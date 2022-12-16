Общество

Макет Великолукского реального училища украсит экспозицию Музея спорта Псковского края

Макет Великолукского реального училища украсит экспозицию Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

«Макет по фотографиям училища изготовил Борис Зильберборд, главный специалист-электрик Великолукского филиала проектного института "Псковгражданпроект" с 1970-го по 2007-й годы. Макет передал его племянник Александр Гольбрайх, директор ООО "Энергомаш", общественный советник главы города Великие Луки. В ближайшее время макет украсит экспозицию музея», - отметил Дмитрий Белюков.

Напомним, 145 лет назад, 30 августа 1877 года, в Великих Луках «при большом стечении народа» было торжественно открыто шестиклассное реальное училище – первое в городе среднее учебное заведение, которое на рубеже XIX-XX веков стало одним из лучших учебных заведений Великих Лук.

Из стен Великолукского реального училища вышли академики И. М. Виноградов и Я. В. Пейве, государственные деятели СССР В. А. Малышев и А. А. Горегляд, комиссар Военно-революционного комитета Петрограда Я. И. Вишняк, художники В. А. Сулимо-Самуйло и А. М. Ляндсберг, музыкант Б. С. Трояновский, писатель А. Н. Мошин, военачальники А. И. Непенин, Ю. П. Бажанов, П. П. Непенин, С. Н. Войцеховский, Г. Д. Свистунов, конструкторы Л. С. Лебедянский и О. Ф. Якоб, фотограф Д. Г. Карчевский, лесовод Г. А. Сулимо-Самуйлло и многие другие.