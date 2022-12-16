Общество

День работников ЗАГСа отмечают в России

День работников ЗАГСа отмечают в России 18 декабря с 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных, сообщает calend.ru.

С тех времен работник ЗАГСа вносит свой вклад в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение. В настоящее время семейные отношения в России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года (в действующей редакции от 14.07.2022).

С 1 октября начала работать Федеральная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», которая объединила все российские ЗАГСы в единую информационную сеть. Органы ЗАГС на территории всей страны стали доступны друг другу онлайн.