Общество

Автолюбитель испортил каток в Порхове

Неизвестный автолюбитель припарковался на недавно залитом катке в Порхове.

Фото: «Порховский вестник»

Накануне была проделана работа по благоустройству катка в парке на торговой площадке города: расчищена территория, сделаны бортики и вечером работники стадиона залили первый слой катка, пишет газета «Порховский вестник».

«Ночью какой-то "умный" автолюбитель заехал на подготовленную площадку и всё испортил! Эта площадка - не автостоянка, там знаков автостоянки и парковки нет! Надеюсь, что подключенные камеры помогут установить "автоумников", а наказание - ежедневная чистка катка от снега весь сезон», - прокомментировали горожане.