Общество

На территории возле пушкиногорской школы открыли каток

Каток на пришкольной территории Пушкиногорской школы имени А. С.Пушкина открыли 18 декабря. Об этом сообщила директор школы Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова

«Более 10 лет мы традиционно открываем данное мероприятие для наших учащихся, их родителей и всех пушкиногорцев с музыкой и хорошим настроением! И в этом году старались подготовить каток и подарить всем желающим возможность с пользой провести семейный отдых на свежем воздухе. Тем более, сегодняшняя зимняя морозная погода этому способствовала», - прокомментировала директор.

Она также поблагодарила всех, кто помогал в подготовке катка и пригласила местных жителей опробовать каток. «Приходите на каток,​ проводите время с пользой в кругу родных и близких, укрепляя свое здоровье и заряжаясь энергией и отличным настроением на всю последующую рабочую неделю», - добавила она.