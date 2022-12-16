Общество

Снегопады и ледяные дожди вернутся на Северо-Запад

На Северо-Запад России с самого начала рабочей недели будет поступать согретый Гольфстримом воздух, поэтому в регионе будет идти снег, переходящий в дожди, местами ледяные, сообщает метеоцентр «Фобос».

Дневная температура на севере СЗФО составит −4…−9°, на юге – до −2…+3°. Во вторник возможно кратковременное похолодание на 5–6°.

В Центральной России после экстремально снежных выходных погода станет налаживаться, и небольшой снег пройдёт только местами. А со среды скажется влияние нового циклона, так что ожидаются снегопады, переходящие в дожди, ледяные дожди, а дневная температура повысится с −3…−8° до −2…+3°.

В Санкт-Петербурге временами снег, возможно с дождём, местами не исключены ледяные дожди. Дневная температура −1…+2°, во вторник кратковременно похолодает до −4…−7°.

В Москве в понедельник-вторник местами небольшой снег, днём −3…−6°. Со среды осадки приобретут повсеместный характер, местами возможны ледяные дожди, а показания термометров повысятся до −1…+2°.