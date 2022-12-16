Общество

Гастроэнтеролог рассказал о вреде частого употребления креветок

Морепродукты являются полезным продуктом, богатым белком, микроэлементами и витаминов. Гастроэнтеролог Мария Ляпина назвала категорию людей, которым противопоказано употребление креветок.

В креветке содержится магний, фосфор и многое другое. Несмотря на все полезные свойства, некоторым стоит ограничить употребление креветок. По словам специалиста, за количеством съеденных морепродуктов необходимо следить людям с повышенным холестерином, который в большом количестве содержится в креветках, RuNews24.

В день рекомендуют съедать до 500 граммов креветок. Повара советуют убирать кишечник из креветки. Однако Ляпина отмечает, что никакой опасности он не несет: на вкус и пользу продукта не влияет.