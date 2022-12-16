Общество

Больше половины работодателей рекомендуют звонить рекрутеру при отсутствии ответа - исследование

«Ищешь работу — будь активным!» — практически 2 из 3 работодателей рекомендуют звонить или писать рекрутеру, если он держит паузу после собеседования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активных россиян из всех округов страны.

65% работодателей советуют действовать, если молчание после собеседования затянулось: 44% уверяют, что нужно звонить рекрутеру, еще 18% считают уместным написать ему электронное письмо или сообщение. А вот количество соискателей, которые поступят подобным образом, невелико: 6 из 10 считают, что молчание рекрутера равно отказу. Перезвонит, чтобы уточнить результат интервью, лишь каждый пятый соискатель (20%), напишет — только каждый одиннадцатый (9%). Причем нерешительность более свойственна женщинам, чем мужчинам.

Старшее поколение считает молчание после собеседования равноценным отказу в трудоустройстве чаще молодежи. Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает больше.

В России за 11 лет работодатели стали чаще рекомендовать писать рекрутерам, если молчание после собеседования затянулось. Среди соискателей сторонников письменной формы коммуникации прибавилось, но вот количество тех, кто ничего не предпримет, сочтя молчание за отказ, выросло сильнее.