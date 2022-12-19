Общество

Специализированный холодильник поступил в Печорскую районную больницу

Специализированный холодильник поступил в Печорскую районную больницу в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Для поддержания нормальных условий хранения вакцин приобрели специализированный холодильник, который полностью соответствует необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как рассказали в комитете, он способен поддерживать необходимую температуру в течение 24 часов при отключении электроэнергии, оборудован «умными» датчиками, а также термоизоляционной металлической дверью с замком для предотвращения несанкционированного доступа.