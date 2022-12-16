Общество

Мошенники разработали скрипты для обмана сотрудников банков

В последние месяцы в центре внимания мошенников оказались сотрудники банков. Об этом сообщил зампред «Сбера» Станислав Кузнецов. Он уточнил, что для их обмана злоумышленниками были разработаны специальные скрипты.

«Мошенники изобрели специальные сценарии, нацеленные на сотрудников банков, работающих с денежной наличностью. У них можно выманить значительно более крупную сумму, чем рядовые граждане обычно хранят на счетах или могут оформить в кредит», — приводят слова Кузнецова «Известия».

Он отметил, что в этом году «Сбер» с крупнейшими операторами внедрил отдельную технологию защиты этой категории сотрудников, а в следующем году планируется тиражировать ее на другие категории критичных работников.