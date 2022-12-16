Общество

Юрист дала советы желающим уволиться с работы в канун Нового года

Выгодно ли увольняться перед Новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки, Псковской Ленте Новостей рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По её словам, если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки.

«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января – нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе – значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник ещё не нашел новую работу мечты», - считает эксперт.

Если сотрудник уже нашёл новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц и зарплата будет ниже, отметила Татьяна Нечаева.

«Ещё один нюанс может быть связан с премированием. Довольная частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики — это спорная ситуация, но рекомендую не создавать её, а уволиться уже после получения премии», - заключила юрист.