Специалист Минздрава назвал последствия употребления алкоголя при ОРВИ

Употребление алкоголя при ОРВИ может снизить эффективность иммунного ответа, что повысит риск тяжелого течения заболевания, заявил внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
«В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжелого течения заболевания», — сказал Владимир Чуланов.
По его словам, во время ОРВИ нельзя не только употреблять алкоголь, но и тем более лечиться им, так как:
При появлении симптомов ОРВИ врач рекомендует соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении. Во время заболевания необходимо обильное питье и легкая пища.
При таком режиме у большинства людей болезнь начнет отступать уже на четвертый день, заключил эксперт.