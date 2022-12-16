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Общество

Специалист Минздрава назвал последствия употребления алкоголя при ОРВИ

19.12.2022 10:47|ПсковКомментариев: 0

Употребление алкоголя при ОРВИ может снизить эффективность иммунного ответа, что повысит риск тяжелого течения заболевания, заявил внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. 

«В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19. При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжелого течения заболевания», — сказал Владимир Чуланов.

По его словам, во время ОРВИ нельзя не только употреблять алкоголь, но и тем более лечиться им, так как:

  • алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления;
  • при повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, алкоголь может спровоцировать возникновение жизнеугрожающих аритмий;
  • даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина b12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма;
  • алкоголь — мощный иммуносупрессор, то есть серьёзно ослабляет иммунитет.

При появлении симптомов ОРВИ врач рекомендует соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, обеспечить регулярное проветривание и высокую влажность воздуха в помещении. Во время заболевания необходимо обильное питье и легкая пища.

При таком режиме у большинства людей болезнь начнет отступать уже на четвертый день, заключил эксперт. 

Теги: #ОРВИ #минздрав #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
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