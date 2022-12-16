Общество

Два щенка готовятся приступить к службе в учреждениях псковского УФСИН

Два щенка в ближайшее время приступят к службе в следственном изоляторе №2 и исправительной колонии №4 в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«В настоящее время специалисты-кинологи подразделений уже приступили к работе с Лиджи и Лоттой. Такие имена получили щенки при рождении. Четвероногие новобранцы адаптируются на местности, привыкают к служебным будням и в свои 6 месяцев успешно осваивают курс общей и специальной дрессировки. Специализироваться они будут в розыскном направлении», - рассказали в ведомстве.

Щенки породы бельгийская овчарка поступили из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Калининградской области.

«Не может не радовать тот факт, что к нам прибыло пополнение. Для нас это ценное приобретение, так как собаки данной породы универсальны и хорошо обучаемы. К самостоятельному несению службы они приступят уже в начале следующего года», - отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Сергей Чечетов.