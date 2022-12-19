Общество

Кардиолог заявил об опасности уборки снега лопатой

Уборка снега лопатой может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такое мнение высказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

По словам эксперта, подобные нагрузки могут напрямую привести к опасным последствиям, связанным со здоровьем. Особенно у человека под ударом окажется сердечно-сосудистая система, пишет RuNews24.

«Чистка снега лопатами опасна для здоровья. Часто страдающие этим недугом по незнанию приступают к расчистке снега, и у них происходит инфаркт из-за чрезмерной физической нагрузки», – прокомментировал Гаглошвили.

Как сообщил врач, интенсивные физические нагрузки особенно противопоказаны людям с ишемической болезнью сердца.