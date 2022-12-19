Общество

Михаил Ведерников посетил производственную площадку завода «Титан-Полимер»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку завода «Титан-Полимер», чтобы оценить реализацию первого этапа инвестпроекта, а также обсудить планы по строительству второй очереди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Перспективы развития предприятия в части организации производства ПЭТ-гранул рассмотрены на совещании с участием представителей китайской компании ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен» (СС7), которая входит в сотню сильнейших предприятий Китая среди исполнителей зарубежных подрядов. В рамках совещания председатель правления СС7 Лун Хайян рассказал об опыте работы на российском рынке и основных направлениях деятельности компании, познакомил с реализованными проектами.

По итогам презентации стороны обсудили детали возможной совместной работы. Китайская компания выразила заинтересованность стать потенциальным партнером для дальнейшего развития производственной площадки «Титан-Полимера».

«Мы надеемся, что данный проект положит начало нашему тесному взаимодействию, и в дальнейшем мы будем углублять наше сотрудничество, реализовывать другие проекты. Мы готовы внести свой вклад, чтобы улучшить отношение Китая и России, инвестировать в вашу страну, готовы развивать и торговлю между двумя сторонами», — заметил Лун Хайян.

Со своей стороны Михаил Ведерников отметил динамичное развитие сотрудничества региона с Китайской Народной Республикой. Только за последние 9 месяцев товарооборот вырос на 40%. Губернатор также обратил внимание, что развитию особой экономической зоны «Моглино» значительную поддержку оказывает правительство Российской Федерации, а «Титан-Полимер» является ключевым, якорным резидентом. «У нас существует достаточно большой инструментарий мер поддержки, мы ими активно пользуемся. С удовольствием поддержу предложения о сотрудничестве не только с компанией "Титан-Полимер", но и комплексное взаимодействие наших регионов по самым разным направлениям», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках рабочего выезда губернатор также прошел по территории завода, оценил установленное современное высокотехнологическое оборудование, познакомился с различными этапами изготовления БОПЭТ-пленки. Председатель совета директоров АО «ГК Титан» Михаил Сутягинский рассказал главе региона о применяемых технологиях, проинформировал о проведенных работах в рамках первого этапа, который предполагает возведение двух линий по изготовлению БОПЭТ-пленки мощностью 72 тысяч тонн в год. Производственный процесс полностью автоматизирован.

К настоящему времени компания инвестировала в производство почти 10 миллиардов рублей, создано около 300 высокопроизводительных мест.

Проект решает вопрос импортозамещения — это одна из важнейших стратегических задач, которая стоит сегодня перед производителями. При выходе на полную производственную мощность завод сможет полностью удовлетворить потребность отечественного рынка в БОПЭТ-пленках. БОПЭТ-пленки — очень востребованный продукт на рынке, поэтому находит широкое применение в самых разных отраслях промышленности: упаковочный материал, строительство, авиация, судоходство, медицинская техника и оборудование, изготовление спецодежды.