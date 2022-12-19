Общество

Победительницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков» посетили финал конкурса красоты в Новгороде

Победительницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков» побывали на финале конкурса красоты «Миссис Великий Новгород 2023», который состоялся в субботу, 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель участниц фестиваля.

Фото здесь и далее: представитель участниц фестиваля

Псковскую область представили 11 человек:

Дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис Бабушка Псков 2017"», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 - Светлана Шумейко.

«Миссис Псков 2016», самая титулованная участница проекта, обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016», Mrs.Russia World 2016 Business Woman Mrs.Globe Baltics 2016 Mrs.Globe 2016 Top-30 Mrs.Globe 2016 Best Mother awаrds - Юлия Григорьева.

Действующая «Мисс Псков 2022» - Варвара Амелина.

«Миссис Псков 2019», «Мисс Петрозаводск 2006», «Первая вице Мисс Карелия 2005» - Кристина Ларченко.

«Миссис Псков 2020» - Алена Силина.

Действующая «Миссис Псков 2022» - Кристина Гончарова.

«Миссис Псковская область 2022», «Достояние Псковской области 2022» - Елена Апина.

«Миссис Псков classic 2022», «Достояние Псковской области 2022» - Ирина Хоничева.

«Мисс Псковская область 2022», «Мисс интернет-симпатии 2022» - Елизавета Колесникова.

«Миссис Псков 2021», «Миссис зрительских симпатий "Миссис Россия 2022"» - Наталья Мерелайне.

«Мисс Псков 2022 гран-при», «Краса студенчества Пскова», «Королева полуфинала» - Ева Гончарова

Кроме этого, Светлана Шумейко и Юлия Григорьева стали почетными членами жюри конкурса. Помимо псковичек, финал конкурса в Великом Новгороде посетили делегация из Санкт-Петербурга во главе с президентом фонда «Федерация Миссис Санкт-Петербург» Натальей Роговой и делегация из Москвы, возглавляемая директором конкурса «Миссис Россия» Аллой Маркиной.

В рамках конкурса участницы презентовали несколько дефиле, исполнили танец и презентовали свои творческие номера. Главную новгородскую корону получила Анна Сатина по итогам конкурсных выходов участниц.