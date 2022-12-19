Общество

Расписание авиарейсов Псков – Сочи изменится с 20 декабря

Расписание авиарейсов Псков – Сочи изменится с 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 20 декабря изменяется расписание на рейс Псков – Сочи по вторникам, а также по субботам - 24 декабря, 7 и 14 января. Так, вылет из Сочи будет в 09:05, прилет в Псков - 13:45, а вылет из Пскова состоится в 14:45, прилет в Сочи - 19:30.

По субботам с 21 января расписание останется прежним. Вылет из Сочи в 16:05, прилет в Псков в 20:45, а вылет из Пскова в 21:45, прилет в Сочи в 02:30.

Подробную информацию возможно узнать на официальном сайте авиакомпании «Азимут» или на официальном сайте Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».