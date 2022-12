Общество

Учёные развеяли миф о связи употребления алкоголя с развитием мигрени

Врачи американской компании Curelator, которая занимается лечением мигрени, обнаружили, что разовое потребление алкоголя не повысило риска развития мигрени в течение следующих 2-х дней.

Научную работу опубликовал The Journal of Head and Face, сообщает RuNews24.

Авторы эксперимента взяли данные из дневников 487 жителей англоговорящих стран. При этом ими был проведён анализ 40 тысяч дней. В них они нашли информацию о примерно 6 тысячах случаев приступа мигрени.

Врачи взялись за оценку данных о том, есть ли связь алкоголя с приступами мигрени. Оказалось, что спустя 48 часов после употребления алкоголя его значительной связи с мигренями не нашли.