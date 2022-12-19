Общество

Порядок размещения сетей связи в многоквартирных домах предлагают упростить

Вопрос о поддержке проекта федерального закона, упрощающего размещение оборудования операторов связи в многоквартирных домах, рассмотрит областное Собрание депутатов по предложению председателя комитета по законодательству Алексея Севастьянова. Инициатива разработана депутатами Госдумы и сенаторами от «Единой России» по поручению президента для обеспечения высокоскоростного доступа собственников жилья к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Среди авторов – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса для установки оборудования в многоквартирных домах провайдерам необходимо заручиться поддержкой общего собрания собственников и иметь договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

«Всем известно, как тяжело собрать две трети жильцов на общее собрание, поэтому зачастую монопольным правом выбора оператора связи владеют управляющие компании, собственники фактически лишены такой возможности, - пояснил причину разработки законопроекта Алексей Севастьянов. – Сейчас предлагается разрешить доступ операторов в многоквартирные дома по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием. Размещение сетей связи будет безвозмездным, кроме платы за электроэнергию».

По мнению депутата, введение этой нормы создаст условия для здоровой конкуренции провайдеров, что, безусловно, окажется выгодно для потребителей услуг.

Вопрос о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс РФ (в части обеспечения права граждан на доступ к информации)» включён в повестку декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.