Порядок размещения сетей связи в многоквартирных домах предлагают упростить

Вопрос о поддержке проекта федерального закона, упрощающего размещение оборудования операторов связи в многоквартирных домах, рассмотрит областное Собрание депутатов по предложению председателя комитета по законодательству Алексея Севастьянова. Инициатива разработана депутатами Госдумы и сенаторами от «Единой России» по поручению президента для обеспечения высокоскоростного доступа собственников жилья к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Среди авторов – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Согласно действующим нормам Жилищного кодекса для установки оборудования в многоквартирных домах провайдерам необходимо заручиться поддержкой общего собрания собственников и иметь договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.
По мнению депутата, введение этой нормы создаст условия для здоровой конкуренции провайдеров, что, безусловно, окажется выгодно для потребителей услуг.
Вопрос о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс РФ (в части обеспечения права граждан на доступ к информации)» включён в повестку декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.