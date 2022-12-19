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УЗИ аппараты MINDRAY DC-40 и MINDRAY DC-55 – сходства и отличия

УЗИ сканеры из КНР – это качественные и точные приборы. Они рассчитаны на стабильную работу в условиях постоянного потока пациентов и предоставляют врачу широкие возможности при универсальном наборе характеристик. Один из лидеров рынка УЗИ аппаратов – китайская компания MINDRAY. Она по праву может похвастаться тем, что сразу несколько приборов линейки DC стали must have современной бесконтактной диагностики.

Особенно хорошие отзывы от практикующих врачей получили УЗИ аппарат MINDRAY DC-40 и DC-55. Многие назвали эти модели оптимальными по соотношению цена качество. Данные сканеры: поддерживают основные режимы сканирования М, В, D, CFI; работают со всеми базовыми типами датчиков; конструируют трехмерное изображение на основе двухмерных измерений. Аппараты отличаются низким уровнем шума, удобной панелью управления, комфортным расположением рабочих элементов. Значительно упрощает работу технология мульти-луча, но она представлена только у модели DC-55. Эргономика рабочего места позволяет медперсоналу без помех взаимодействовать с пациентом.

MINDRAY DC-40 и MINDRAY DC-55: базовые характеристики

Формально аппараты относят к среднему классу, но их функционал выходит за рамки обычного набора «средних» характеристик. Оборудование позволяет проводить исследования всех жизненно важных органов и активно использует новые технологии – они помогают очистить сигнал от помех и улучшить качество изображения. При этом производитель убрал «лишние» опции, которые врач вряд ли будет использовать. Но предусмотрел подключение дополнительного оборудования для сканирования «узких» направлений. При необходимости его можно купить отдельно и установить с помощью специалистов.

Сильные стороны УЗИ аппаратов MINDRAY линейки DC:

универсальность. Легко и быстро настраиваются под нового пациента.

многозадачность. Способны обслуживать различные отрасли медицины.

высокая степень автоматизации и скорость обработки изображения.

Автоматический расчет параметров – одно из главных преимуществ китайских систем. Сканер сам рассчитает такие параметры, как HC (окружность головы), BPD (бипариетальный диаметр), AC (размеры живота), FL (длину тазобедренной кости) и так далее. При этом оба аппарата поддерживают основные типы датчиков: линейные конвексные, секторные фазированные, объёмные внутриполостные и т.д. УЗИ аппарат MINDRAY DC-55, помимо стандартных, поддерживает особенные типы датчиков – для педиатрии и неонантологии.

Таблица 1. Базовая конфигурация

DC-40 DC-55 Год выпуска 2016 2017 Год регистрации в РФ 2018 2018 Максимальная глубина визуализации 38,8 см 38,8 см Объёмное сканирование (3D/4D) да да Технология Full HD да да Диапазон частот 1-16 МГц 1-16 МГц Громкость 30-240 дБ 30-240 дБ Количество моделей датчиков 15 18 Коннекторы 4 4 Вес 69 кг 85 кг Жесткий диск 500 Гб 500 Гб Встроенный аккумулятор для автономной работы да да

MINDRAY DC-55 считается преемником знаменитой модели DC-7, DC-40 – не менее популярной модели DC-8. В новых моделях производитель использовал хорошо зарекомендовавшие себя опции iBeam, iClear, iTouch, iStorage, iZoom, iScanHelper (они уже уже были реализованы в предыдущих аппаратах). Также сканеры получили новые возможности на базе стремительно развивающихся цифровых технологий.

Универсальные аппараты для работы в разных сферах

С MINDRAY DC-40 и DC-55 легко поддерживать современные стандарты диагностики. Это безопасные приборы с защитой от вредного воздействия лучевых технологий и низким уровнем шума. Большинство процессов в данных УЗИ системах автоматизировано, а значит, диагност сможет принять больше посетителей за единицу времени. К тому же аппараты хранят данные пациентов; так что у врача есть возможность сопоставить результаты исследований, сделанных в разное время.

Оба ультразвуковых сканера в хорошем смысле универсальны и применяются в различных отраслях медицины. MINDRAY DC-40 и DC-55 подходят:

для стандартных исследований внутренних органов (печени, почек, сердца, брюшной полости);

для сканирования костей скелета, суставов, сухожилий, мышц;

для осмотра опухолей и определения их природы;

для наблюдений за плодом в материнской утробе.

Само собой разумеется, что у данных аппаратов есть средства для наблюдения за органами в динамике. Например, полезная для кардиологов функция Auto IMT. Она производит автоматический расчет основных параметров сонной артерии. Или Free Xros M, представленная в обеих моделях. Она переводит на язык понятных графиков работу сердца. Причем в модели DC-55 дополнительно представлена функция Free Xros CM для сбора информации о движении сердца в различных фазах.

Таблица 2. Назначение моделей MINDRAY DC-40 и DC-55.

Сфера применения DC-40 DC-55 Акушерство и гинекология + + Кардиология + + Травматология и ортопедия + + Урология + + Новообразования, опухоли + + Транскраниальное дуплексное сканирование головного мозга + + Педиатрия, неонантология - + Исследования «узкого» профиля - +

Важно! Оба сканера просты в использовании, снабжены большим ЖК экраном и сенсорной панелью управления. Они достаточно универсальные, чтобы обслуживать поток пациентов с разными диагнозами. При этом любой из этих двух аппаратов легко настроить под решение вполне определенной задачи и использовать в какой-то одной сфере.

УЗИ аппараты MINDRAY DC-40 и MINDRAY DC-55 – сравнительная таблица

У моделей DC-40 и DC-55 действительно много общего. Поэтому часто в обзорах их объединяют в одну категорию. Системы востребованы на рынке благодаря характеристикам премиум-уровня за доступную стоимость, а также за надежность и большой спектр дополнительных возможностей.

Таблица 3. Сравнительная характеристика УЗИ аппаратов DC-40 и DC-55 от Миндрай.

Функции DC-40 DC-55 PSH да да iBeam (многолучевое сканирование) да да iClear (режим подавления зернистости) да да Эластография Natural Touch с имитацией естественного касания да да Мульти-луч - да iScape (панорамная визуализация) да Контрастная визуализация UWN да да iZoom да да iTouch да да B-Steer (регулирование луча для исследования мелких сосудов)

Источник: «ДримТрейд»