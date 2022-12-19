Общество

Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы

Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России. Об этом сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ», - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, новый законопроект о занятости будет включать введение понятия «нелегальная занятость». «Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых», - добавил депутат.