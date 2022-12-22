Общество

Минздрав рекомендует больным с температурой вызывать скорую медпомощь по ночам

Больным ОРВИ и гриппом, у которых наблюдается температура тела выше 38 градусов, стоит обращаться в скорую медпомощь, но только ночью. В дневное время лучше обойтись вызовом на дом участкового врача. Такие рекомендации дает Минздрав РФ.

По словам представителя ведомства Сергея Багненко, массовое обращение в скорую медпомощь в дневное время даст большую нагрузку на службу и может привести к блокировке ее работы, а врачи не смогут оказать помощь пациентам при экстренных случаях, сообщает RuNews24.

При этом Багненко отметил, что из-за коронавируса культура обращения больных в скорую медпомощь значительно повысилась. Однако работу по повышению сознательности стоит продолжить, считает специалист. Также он отметил, что не следует забывать о профилактических прививках и ношении масок в местах большого скопления людей.