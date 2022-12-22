Общество

Потерявшегося десятилетнего мальчика нашли живым в Пскове

Потерявшегося десятилетнего Олега Яковлева нашли живым в Пскове в ночь на 23 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт»

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Было известно, что 22 декабря он вышел из дома и пропал.

Ориентировка с его приметами появилась у поискового отряда около полуночи. Спустя пару часов волонтёры сообщили, что ребёнок найден и жив. Они также поблагодарили всех, кто участвовал в поиске.