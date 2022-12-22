Общество

Каждый седьмой россиянин планирует отложить годовую премию к накоплениям - опрос

Положить в копилку, потратить на семью и новогодние подарки — самые распространенные варианты использования тринадцатой зарплаты в этом году. Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, еще 12% потратят премию на семью, 11% — на подарки. Каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) отправится в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% псковичей, израсходовать его на текущие нужды — 6%. По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% — на вкусности к новогоднему столу, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты.

Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и проч.Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.