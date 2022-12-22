Общество

Подводную лодку «Великие Луки» спустят на воду 23 декабря

Подводную лодку «Великие Луки» спустят на воду сегодня, 23 декабря. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский

«Сегодня важный, знаменательный день для всех великолучан, для Военно-морского флота и нашей великой России! Буквально через несколько минут начнётся церемония спуска подводной лодки "Великие Луки" проекта 677. Наша делегация уже на месте и встретилась с экипажем!» - отметил он.

Позади – большая и кропотливая работа петербургских корабелов, которые вложили в подводную лодку «Б-587» весь свой профессионализм, знания и опыт, рассказал Николай Козловский.

«Это весомое достижение, с который я от всей души поздравляю коллектив акционерного общества "Адмиралтейские верфи"», - добавил глава Великих Лук.