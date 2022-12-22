Общество

Минпросвещения обсуждает с учителями «пантеон героев»

Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в «пантеон героев» и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах», - сказал Кравцов.

Он добавил, что в пантеон могут войти ученые, поэты, герои специальной военной операции, герои Великой Отечественной войны, видные государственные деятели, пишет РИА Новости.

С предложением создать национальный пантеон героев России, который должен «единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений», Кравцов выступил еще в 2020 году на всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому.