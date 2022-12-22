Общество

Пропавшего более 10 лет назад экс-военного разыскивают родственники в Псковской области

Сергея Ильиных 1991 года рождения разыскивают родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

На связь он не выходит с 2010 года.

«Уволился из армии в Псковской области. Позвонил в сентябре 2010, сказал, что работает на стройке, заработает денег и приедет. С тех пор о нем ничего не слышно, никаких вестей. Пожалуйста, помогите», - указали они в своем обращении в програму «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1791682.