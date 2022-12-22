Общество

Новогодняя елка для семей мобилизованных прошла в Приказной палате

Новогоднее представление «Кремлевская елка», в ходе которого гостей познакомили с традициями празднования Нового года на Руси, прошло вчера, 22 декабря, в Приказной палате Псковского музея-заповедника для семей мобилизованных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Жена псковского дьяка Кристина рассказала ребятам, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки на Руси. Юные гости помогли Кристине нарядить новогоднюю елку сладкими петушками, сушками, яблоками и звонкими колокольчиками.

В процессе украшения елки к гостям присоединился заморский купец, только что вернувшийся из стольного града Москвы. Он поведал псковичам о том, какие изменения в празднование Нового года привнес император Петр I, а также рассказал, как празднуют Новый год в Голландии, Австрии, Франции, Италии и других европейский странах.

После познавательной беседы все дружно начали водить хороводы, а завершением программы стала игра и мастер-класс, в ходе которого каждый желающий смог сделать новогодний сувенир своими руками.