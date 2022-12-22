Общество

Эксперты назвали продукты, которые помогут бороться с неприятным запахом изо рта

Учёные Сычуаньского университета в Китае обнаружили, что бактерии из ферментированных продуктов способны быть эффективными против неприятного запаха изо рта.

Научную работу опубликовал журнал BMJ Open, пишет RuNews24.

По мнению учёных, главной причиной плохого запаха изо рта становятся летучие соединения серы, возникающие на поверхности языка.

В ходе исследований было обнаружено, что пробиотики из ферментированных продуктов способны помешать этому. К таким продуктам эксперты отнесли хлеб на закваске, йогурт, мисо-суп и чайный гриб.

Главным оружием против неприятных запахов изо рта являются такие бактерии, как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria.

Учёные объяснили, что пробиотики могут избегать разложения аминокислот, но эффект является краткосрочным.