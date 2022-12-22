Общество

Сквер журналистов появился в Пскове

Сквер, расположенный у дома №71 на Рижском проспекте, получил название «Сквер журналистов». Такое решение приняли депутаты в ходе очередной 6-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Таким образом предлагается увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга не только во время Великой Отечественной войны.

Напомним, торжественная церемония открытия памятного знака и закладка Сквера журналистов состоялись в Пскове 9 сентября.